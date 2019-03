Nonostante la pioggia quasi ovunque, in Germania hanno manifestato 300'000 ragazzi in oltre 220 piazze, fanno sapere gli organizzatori dei Fridays for Future Deutschland (venerdì per il futuro Germania).

Solo nella regione del Nord Reno Vestfalia, nelle città di Colonia e Münster, hanno preso parte alle manifestazioni 10'000 giovani, fanno sapere i media nazionali, mentre a Düsseldorf è tornato a sfilare il carro di carnevale con una Greta Thunberg di cartapesta dall'aria molto arrabbiata, che prende per le orecchie due adulti che rappresentano la generazione dei genitori.

"Fate finalmente qualcosa contro la catastrofe climatica", dice la Greta di cartapesta che ha sfilato a Düsseldorf. A Berlino, Amburgo e Monaco sono scesi nelle strade migliaia di studenti, anche molto giovani, accompagnati dai genitori.

