Questo contenuto è stato pubblicato il 25 giugno 2018 16.40 25 giugno 2018 - 16:40

I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Como hanno arrestato con l'accusa di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) due coniugi che gestivano una residenza per anziani a Pianello del Lario (Como) completamente abusiva.

Gli arresti risalgono alla scorsa settimana ma sono stati resi noti ufficialmente oggi in una conferenza stampa, dopo la convalida da parte del magistrato. Si tratta di un 58enne di Pianello del Lario e una 50enne peruviana.

La struttura, con sede in una villetta che è stata posta sotto sequestro, era registrata come affittacamere e ospitava dieci anziani, di cui otto non autosufficienti e impiegava quattro persone, tutti peruviani, tre dei quali clandestini, senza alcuna qualifica sanitaria o assistenziale.

Gli immigrati lavoravano in nero a 800/1000 euro al mese per sei giorni la settimana praticamente 24 ore su 24: dormivano infatti nella stanza in cui c'erano le telecamere che sorvegliavano i pazienti. Tra le contestazioni mosse dai carabinieri c'è anche la somministrazione di medicinali agli ospiti senza alcuna prescrizione medica, e la presenza nella struttura di medicinali e derrate alimentari scadute o deteriorate.

Nel frattempo, i pensionati ospiti della struttura sono stati trasferiti in case di riposo ufficiali e la villetta è stata posta sotto sequestro.

