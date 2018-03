Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Scoperta la super Terra di Halloween, chiamata così perché individuata per caso la notte del 31 ottobre scorso: è un pianeta roccioso della massa pari a 10 volte quella della Terra e si trova a 1.300 anni luce di distanza, nella costellazione del Toro.

Per gli scopritori è stato come uno 'scherzetto' inatteso che li ha resi certamente più felici, rispetto al dono di un dolcetto. La scoperta, pubblicata solo adesso sul sito arXiv, si deve al gruppo internazionale coordinato da Achille Nucita, dell'università del Salento, dell'Istituto italiano di Astrofisica (Inaf) e dell'Istituto di Fisica Nucleare (Infn).

Uno dei ricercatori del gruppo, Domenico Licchelli, quella sera era intento a puntare il telescopio dell'Osservatorio Feynman, che si trova a Gagliano del Capo (Lecce), verso una stella che si chiama Tcp J05074264+2447555. Fino a poche settimane prima questa stella, dalla massa pari a 1,5 volte quella del Sole e che si trova a 3.000 anni luce dalla Terra, era del tutto anonima, ma l'interesse degli astronomi nei suoi confronti si era acceso perché era stato notato un improvviso aumento della sua luminosità.

Questo effetto aveva fatto ipotizzare che fosse in atto un possibile evento di lente gravitazionale, durante il quale un corpo celeste passa davanti a una sorgente di fondo, come Tcp, e ne amplifica la luce, per effetto del suo campo gravitazionale che distorce il percorso della luce.

"Studiando la curva di luce abbiamo scoperto che era proprio così" ha detto all'ANSA Nucita. Il corpo celeste passato in realtà non era singolo, "ma un sistema planetario composto da una stella della massa pari a 0,25 volte quella del Sole e un pianeta della massa di circa 10 masse terrestri". La cosiddetta super Terra, definita così perché è un pianeta roccioso ma più grande del nostro, è stata chiamata Feynman-01 ed è la più vicina scoperta con la lente gravitazionale.

