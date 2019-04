Come Homo floresiensis - nell'immagine un teschio - il nostro nuovo "cugino filippino" era di piccole dimensioni.

Si allarga ancora la famiglia a cui appartiene Homo sapiens: arriva dalle Filippine la scoperta di un nuovo parente "piccolo", vissuto più di 50'000 anni fa e battezzato Homo luzonensis, dall'Isola di Luzon in cui sono stati rinvenuti i resti ossei.

Il ritrovamento, pubblicato sulla rivista Nature e guidato dal Museo nazionale di storia naturale di Parigi, mette in luce l'importanza del sudest asiatico, e in particolare delle sue isole, nell'evoluzione del genere Homo: la nuova specie, infatti, sarebbe stata contemporanea e simile per dimensioni a Homo floresiensis, il cosiddetto hobbit che abitava l'isola indonesiana di Flores.

"Il contesto bio-geografico della scoperta, lo stesso dell'Homo floresiensis, è estremamente interessante", dice all'agenzia di stampa italiana Ansa Lorenzo Rook, docente di Paleontologia all'università di Firenze. "Le piccole dimensioni sono un tratto comune dell'evoluzione nelle isole", aggiunge Rook: "sembra proprio che ci sia, in questa zona, uno schema che si ripete".

