È morto a 79 anni Billy Adams, al secolo Willie Murray Adams. La star del rockabilly viveva in un ospizio in Tennessee.

Adams, classe '40, divenne famoso alla fine degli anni '50 dopo aver scritto e registrato 'Rock Pretty Mama', brano che divenne un cult del genere rockabilly, considerato una delle prime forme di Rock and Roll. In un'intervista, Adams disse di essersi ispirato al suono dei treni vicino a casa sua in Kentucky per scrivere la canzone.

Dopo 'Rock Pretty Mama' vennero altri successi come 'You Gotta Have A Duck Tail', 'Walking Star', 'Return of the All American Boy', 'That's My Baby'.

Le sue ultime apparizioni in pubblico risalgono agli inizi del 2000 dopo che fu pubblicata una collezione di 27 brani di sue canzoni ed in seguito alla quale fu inviato ad esibirsi, tra gli altri, al festival musicale 'South by Southwest' in Texas.

