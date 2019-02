È morta a 94 anni in Scozia, sua terra d'adozione, Rosamunde Pilcher, scrittrice di romanzi sentimentali di fama mondiale fra cui il bestseller 'The Shell Seekers' (I Cercatori di Conchiglie).

Pilcher si è spenta dopo una breve malattia, come ha reso noto il suo agente citato dai media britannici.

Nata in Cornovaglia, nel sud-ovest dell'Inghilterra, è stata autrice di una trentina di romanzi pubblicati fra il 1949 e il 2000, quando decise di ritirarsi. In totale i suoi libri hanno venduto circa 60 milioni di copie.

Guardata con perplessità e talora sufficienza da una parte della critica, Pilcher mantenne sempre un profilo di modestia. Ma ebbe dalla sua la forza della popolarità e del seguito internazionale di lettrici e lettori, consolidata anche dagli adattamenti cinematografici e televisivo di vari romanzi. 'I Cercatori di Conchiglie' vendette da solo 10 milioni di copie, restò 49 settimane in testa alla classifica del New York Times dei bestseller Usa e fu trasposto poi in un film di successo con Vanessa Redgrave.

Neuer Inhalt Horizontal Line