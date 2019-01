Sdegno Ocasio-Cortez per falso selfie di lei in vasca

Alexandria Ocasio-Cortez, la 29enne star dei democratici alla Camera, ancora nel mirino dei conservatori.

Dopo essere stata presa di mira per un vecchio video in cui ballava sui tetti di un edificio, cui aveva risposto ironicamente, la deputata newyorchese si è indignata per la diffusione del selfie di una donna con i piedi nudi in una vasca, spacciata falsamente per la giovane parlamentare. A pubblicarla, dopo che girava da tempo nel web, è stato il Daily Caller.

"Un comportamento completamente disgustoso da parte di un media conservatore", ha twittato, denunciando come le donne al potere siano sottoposte ad un maggior esame.

Poi ha accusato i repubblicani di "aver perso la testa e di avere la bava alla bocca". Infine ha accusato un reporter del Daily Mail di essere andato a casa dei genitori del suo fidanzato e di aver offerto loro soldi per raccontare "storie".

