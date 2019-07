Le donazioni per l'organizzazione umanitaria tedesca Sea Watch dopo l'arresto in Italia della comandante Carola Rackete ha superato il milione di euro.

La raccolta fondi è stata lanciata ieri dai presentatori televisivi Jan Boehmermann e Klaas Heufer-Umlauf: dalla Germania finora sono arrivati 735.000 euro e oltre 410mila euro dalla pagina Facebook italiana dell'iniziativa.

La colletta era stata lanciata per il pagamento delle sanzioni che saranno inflitte a Rackete per aver forzato l'ingresso nel porto di Lampedusa, oltre che per le spese giudiziarie. Quanto avanzerà verrà usato dalla Ong per procurarsi una nuova nave in caso di sequestro o confisca del natante che Rackete comandava.

