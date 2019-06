"Nessuno dei 41 immigrati scesi dalla SeaWatch presenta malattie o problemi particolari come scabbia o disidratazione".

E' quanto affermano fonti del ministero italiano dell'interno, sottolineando che tutti "sono stati rifocillati, hanno passato una notte serena e per nessuno di loro è stato disposto alcun accertamento specifico, né il trasferimento in elisoccorso verso l'ospedale di Palermo".

La notizia non sorprende: i bambini con gli accompagnatori e i malati erano già scesi a terra col via libera del governo italiano. "Resta quindi da capire a quale stato di necessità si riferisse la Ong per giustificare l'attracco non autorizzato" a Lampedusa.

