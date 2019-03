La Sec - autorità di vigilanza Usa sui mercati - afferma che Elon Musk ha "sfacciatemente violato" l'accordo raggiunto lo scorso anno in cui il fondatore e numero uno di Tesla si era impegnato a concordare i suoi tweet contenenti informazioni sensibili sul suo gruppo.

È quanto emerge dalle carte inviate dall'autorità al giudice. Musk si era difeso sostenendo come i suoi tweet non avevano avuto alcun impatto sull'azienda e sugli investitori.

Secondo i legali di Musk, il tweet del 19 febbraio scorso non viola l'accordo tra il fondatore e leader di Tesla e la Sec. Musk aveva scritto che Tesla nel 2019 venderà 500 mila auto elettriche. Un cinguettio però corretto qualche ora più tardi in cui lo stesso Musk indicò in 400 mila il numero delle consegne previsto quest'anno. Per i legali del guru della Silicon Valley tali tweet a mercati chiusi non hanno svelato alcuna informazione sensibile o nuova né hanno alterato il mix di dati a disposizione degli investitori.

