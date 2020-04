La SECO ha rivisto fortemente le sue stime per l'anno in corso.

La Segreteria di stato dell'economia (SECO) rivede drasticamente al ribasso le stime per il prodotto interno lordo (PIL) svizzero del 2020: a fronte del -1,5% pronosticato appena il 19 marzo si aspetta ormai una contrazione del 6,7% al netto degli eventi sportivi.

Si tratterebbe del più importante crollo delle attività produttive dal 1975, afferma la SECO in un comunicato.

le misure precauzionali adottate da autorità, imprese e privati per evitare contagi da coronavirus smorzeranno con ogni probabilità la propensione al consumo, tanto che complessivamente nel 2020 i consumi privati (-7,5% a fronte di un -0,5% in marzo) potrebbero diminuire in misura ancora più drastica rispetto al calo del PIL. L'inflazione è attesa al -1,0% invece che al -0,4%.

La difficile situazione a livello globale potrebbe perdurare a lungo, e ciò si ripercuoterebbe sul commercio estero: per le esportazioni è atteso un calo del 10,7% (contro il -4,9% stimato il mese scorso) e per le importazione una flessione del 12,7% (-5,8%).

Lo sfruttamento estremamente ridotto delle capacità produttive e il clima di grande incertezza potrebbero comportare poi un forte calo degli investimenti (-16,0% invece che -5,0% in macchinari e attrezzature e -1,5% invece che +0,4% nelle costruzioni) e dell'occupazione (-1,5% al posto di un -0,5%). Il tasso di disoccupazione medio annuo si attesterebbe al 3,9% a fronte del 2,8% pronosticato in marzo e del 2,3% registrato nel 2019.

A condizione che i provvedimenti di politica sanitaria siano ulteriormente allentati, che non si verifichino ulteriori forti ondate pandemiche che costringano a prendere provvedimenti di contenimento analoghi a quelli attuali e che gli effetti economici di secondo impatto come licenziamenti, perdite creditizie e fallimenti aziendali siano limitati, la lenta ripresa dell'economia svizzera potrebbe continuare nel 2021.

PIL 2021 non sarà ancora a livelli 2019

Il gruppo di esperti della Confederazione si aspetta per l'anno prossimo una progressione del PIL del 5,2% (previsione di marzo: +3,3%) - un aumento relativamente lento a partire da un livello molto basso che non permetterà di tornare entro la fine del 2021 al livello del PIL della fine del 2019.

La disoccupazione potrebbe salire al 4,1% (era previsto un 3,0% in marzo), mentre l'aumento dell'occupazione sarebbe contenuto (+0,2% a fronte di un +1,1%). Ciononostante i consumi privati dovrebbero aumentare del 6,5%, più del 2,4% anticipato in marzo. Il tasso d'inflazione è atteso al -0,5% invece che al +0,2%.

Gli investimenti in costruzioni non segneranno variazioni (mentre il mese scorso era ancora previsto un +0,6%), quelli in macchinari e attrezzature dovrebbero salire solo del 3,0% al posto che del 7,5%. Le esportazioni dovrebbero invece crescere più fortemente (+9,6% invece che +7,2%). Lo stesso vale per le importazioni (+8,4% invece che +7,5%).

La SECO sottolinea comunque quanto sia difficile formulare previsioni: la ripresa economica potrebbe essere più rapida del previsto o, al contrario, più lenta qualora la pandemia e i relativi provvedimenti di contenimento dovessero durare più a lungo.

