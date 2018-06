Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

29 giugno 2018 - 15:56

I lavoratori che prestano servizi di economia domestica 24 ore su 24 a una persone debilitata - i cosiddetti badanti - beneficeranno di condizioni di lavoro uniformi a livello nazionale.

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha proposto un contratto normale di lavoro (CNL). Sviluppato in collaborazione con i Cantoni, il CNL, pubblicato oggi sul sito internet della SECO, è stato sottoposto alle cerchie interessate. I Cantoni dovranno ora verificare il recepimento di queste disposizioni nei loro contratti normali di lavoro e decidere come procedere. Tra un anno verrà fatto il punto della situazione.

L'orario di lavoro settimanale ammonta a 44 ore. Per il suo calcolo conta solo il periodo attivo, escluse le ore di presenza e le pause. Queste ultime devono essere di almeno 2 ore al giorno. Durante il periodo notturno - tra le 23.00 e le 6.00 - non può inoltre venir pianificato alcun lavoro attivo. Il badante deve inoltre beneficiare ogni settimana di una giornata intera (24 ore) di congedo e un'altra mezza giornata (8 ore). Questo tempo non può essere spostato o accordato in forma cumulata.

