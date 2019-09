Il lavoro in Svizzera non manca, secondo la SECO.

Il mercato del lavoro elvetico non presenta ancora segni di frenata e il tasso di disoccupazione rimarrà basso sino alla fine dell'anno: lo ha affermato Boris Zürcher, direttore della divisione lavoro presso la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Un indizio sulla tenuta del mercato, nonostante il rallentamento in atto nell'industria, è costituito dai dati sul lavoro ridotto, che sono aumentati, ma rimangono a un livello storicamente basso, ha indicato l'esperto. La disoccupazione è comunque attualmente ai minimi e tornerà a salire: non tanto però a causa della congiuntura, ma per motivi puramente di calendario, legati alla fine dei periodi di formazione.

Nonostante il cambiamento stagionale non è però attesa una crescita marcata della disoccupazione. Stando alle previsioni della SECO il tasso per l'insieme del 2019 si attesterà al 2,4%. Se fosse davvero così si tratterebbe del valore più basso dal 2001. L'anno scorso era stato del 2,5%.

