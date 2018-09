Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 settembre 2018 8.52 19 settembre 2018 - 08:52

Gli esperti della Confederazione hanno corretto nettamente al rialzo le proprie previsioni inerenti al prodotto interno lordo (Pil) svizzero nel 2018. Ora attendono una crescita del 2,9%, contro il +2,4% prospettato in giugno.

Per il 2019 è sempre attesa una solida progressione del Pil del 2,0%. I rischi negativi prevalgono però in modo netto su quelli positivi minacciando la congiuntura internazionale.

La Svizzera sta vivendo una fase di alta congiuntura: il Pil è cresciuto con vigore per diversi trimestri, la situazione occupazionale migliora e il numero di disoccupati è in calo, ricorda la Segreteria di Stato dell'economia (Seco) in un comunicato odierno. A registrare il maggiore slancio è stata l'industria: le sue capacità produttive sono ormai così largamente sfruttate come non accadeva dal 2011 e il volume delle commesse resta ben alto. Anche il settore terziario riporta nel suo insieme una situazione commerciale positiva.

Neuer Inhalt Horizontal Line