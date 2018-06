Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il Prodotto interno lordo (Pil) elvetico quest'anno dovrebbe crescere del 2,4% e del 2,0% nel 2019. È la valutazione della Segreteria di Stato dell'economia (Seco) che conferma le previsioni effettuate tre mesi fa.

Secondo il gruppo di esperti della Confederazione, dall'inizio dell'anno si sono moltiplicati i segnali positivi provenienti dall'economia interna. Nei rami di servizi la creazione di valore si è nettamente impennata, il mercato del lavoro prosegue il suo risveglio e il clima economico è in generale molto positivo, si legge in una nota odierna della Seco.

Nel periodo di previsione il settore dell'export rimarrà un protagonista importante. Nei grossi mercati internazionali la congiuntura si presenta molto favorevole e farà lievitare la domanda di prodotti svizzeri. A ciò si aggiungerà la spinta dovuta al franco svizzero più debole rispetto a due anni fa.

Nella seconda metà del periodo in esame, dopo una fase di forte espansione, l'andamento dell'economia mondiale dovrebbe progressivamente normalizzarsi: gli impulsi esterni saranno più deboli e in Svizzera la curva della crescita economica si abbasserà, seppur a livelli elevati, scrive la Seco.

Se le divergenze tra gli USA e i suoi partner dovessero accentuarsi, fino a una guerra commerciale, a medio termine si attendono forti effetti frenanti per il commercio mondiale, per le esportazioni svizzere e, in definitiva, per la crescita economica elvetica. Parallelamente, rileva la Seco, è aumentato anche il clima di incertezza politica in Italia.

Pur avendo ribadito di non voler uscire dall'unione monetaria, il governo della Penisola porta avanti un programma che tra le altre cose prevede misure espansive di politica fiscale e dunque, implicitamente, un peggioramento delle finanze italiane, seminando così grande insicurezza.

