La Segreteria di Stato dell'economia (Seco) mette in guardia le aziende e altre organizzazioni contro le false fatture: in questo periodo si susseguono segnalazioni concernenti una ditta che invia note spese per programmi informatici in realtà mai ordinati.

Le fatture, con intestazione "OfficeSmart" e rinvio al sito www.officesmartstore.com, sono spedite dalla ditta Nexta Direct S.L., che ha apparentemente sede a Barcellona, scrive la Seco in un comunicato odierno.

Le lettere in formato A4 riportano un numero di riferimento, ma non si tratta di vere fatture di merci ordinate o ricevute. Vi sono anche informazioni, stampate in caratteri minuscoli davanti e dietro al foglio, che indicano come la fattura sia in realtà un semplice offerta.

La Seco consiglia a tutti i destinatari di queste lettere di non procedere al pagamento.

