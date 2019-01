Le casse di disoccupazione otterranno meno soldi dalla Confederazione: la Segreteria di Stato dell'economia (Seco) ha deciso di ridurre i suoi contributi. I profitti che alcune casse avevano potuto finora accumulare non saranno ormai più possibili.

"L'indennizzo forfettario versato per i costi amministrativi era troppo alto", ha indicato la Seco alla radio-tv svizzerotedesca SRF, che lo scorso ottobre aveva rivelato gli utili milionari di alcune casse. "Profitti come quelli degli ultimi anni non saranno più possibili", scrive la Segreteria di Stato in una risposta alla SRF che Keystone-ATS ha potuto visionare.

Grazie alla somma forfettaria in vigore, le casse di disoccupazione dei cantoni Argovia e San Gallo, ad esempio, hanno potuto registrare ogni anno milioni di utili. Quella di Argovia due milioni, quella del Cantone di San Gallo un milione e mezzo all'anno.

La Seco ha negoziato durante mesi con Cantoni e sindacati una riduzione degli indennizzi. L'accordo raggiunto all'inizio di gennaio ma non comunicato al pubblico ha una durata di cinque anni e prevede dal 2020 una riduzione dei forfait a tappe, anno per anno.

