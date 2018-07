Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

9 luglio 2018

Quattordici opposizioni sono state inoltrate contro il progetto definitivo di costruzione di una seconda canna per il traffico stradale al San Gottardo. Lo riferisce oggi il quotidiano friburghese La Liberté. Il termine per prendere posizione non è ancora scaduto.

"Dato che le procedure sono in corso non possiamo fornire nessuna informazione sul tenore e sugli autori dei ricorsi", ha detto all'agenzia Keystone-ATS una portavoce del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

L'Iniziativa delle Alpi è tra gli oppositori. Ai primi di giugno aveva affermato di essere contro il progetto esecutivo di raddoppio della galleria autostradale del San Gottardo poiché il divieto di aumentare la capacità stradale non è sufficientemente chiaro e vincolante. Attualmente possono passare al massimo mille veicoli all'ora e per direzione e questo limite non deve essere superato.

