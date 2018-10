Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 ottobre 2018 9.40 25 ottobre 2018 - 09:40

Seconda giornata digitale oggi in Svizzera (archivio)

In collaborazione con 70 imprese e istituzioni, l'associazione digitalswitzerland organizza oggi in tutta la Svizzera la seconda edizione della Giornata digitale. Sono previste attività in una dozzina di città, tra cui Lugano.

La giornata odierna deve permettere di presentare "le opportunità ma anche le sfide" legate alla digitalizzazione, spiega Marc Walder, fondatore dell'organizzazione. Oltre 100 esperti sparsi per il Paese sono a disposizione per dialogare con i cittadini.

Come durante la precedente edizione dell'anno scorso, il fulcro dell'evento nazionale sarà la stazione centrale di Zurigo, dove il presidente della Confederazione Alain Berset terrà un discorso. Numerose attività saranno trasmesse in streaming su Internet.

Alla stazione di Lugano si potrà ad esempio, grazie a un simulatore di realtà virtuale, godersi un volo con un drone della Posta. A Ginevra invece ci sarà la possibilità di incontrare il primo robot collaborativo a due braccia destinato all'assemblaggio di piccole parti.

Fondata nel 2015, digitalswitzerland raggruppa più di 120 fra società e organizzazioni e ha l'obiettivo di far progredire la digitalizzazione in Svizzera.

https://www.digitaltag.swiss/it/

