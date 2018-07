Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 luglio 2018 10.27 03 luglio 2018 - 10:27

Al secondo giorno della sua visita ufficiale in Svizzera il presidente iraniano Hassan Rohani partecipa oggi a Berna a un forum sull'innovazione e l'industria nell'ambito alimentare e della salute.

Sono previsti anche colloqui tra le delegazioni dei due Paesi. Al centro delle discussioni vi sono pure gli ultimi sviluppi riguardo all'accordo sul programma nucleare iraniano.

Il forum è organizzato dalla Camera economica Svizzera-Iran e dalla Camera di commercio e dell'industria Svizzera-Iran. Il presidente della Confederazione Alain Berset e il suo omologo iraniano vi tengono entrambi un discorso.

Giunto in Svizzera ieri pomeriggio, il presidente della Repubblica islamica incontra stamane anche i consiglieri federali Simonetta Sommaruga e Johann Schneider-Ammann.

Al termine delle discussioni è prevista la firma di due dichiarazioni d'intenti e di un accordo in materia di sanità e scienze, ha precisato alla Keystone-ATS il portavoce del Dipartimento federale dell'Interno (DFI) Peter Lauener.

Al centro dei colloqui vi sono gli ultimi sviluppi relativi all'accordo sul programma nucleare iraniano, dal quale gli Stati Uniti hanno annunciato di ritirarsi l'8 maggio. Tema di discussione sono anche le relazioni bilaterali. Si tratta in particolare di stilare un primo bilancio del piano d'azione per il consolidamento delle relazioni bilaterali, adottato alla fine di febbraio del 2016, in occasione della visita a Teheran dell'allora presidente della Confederazione Schneider-Ammann.

Dopo la sua visita in Svizzera, Rohani si recherà in Austria dove, nel luglio 2015 a Vienna, è stato concluso l'accordo sul programma nucleare iraniano. L'Austria ha preso domenica per sei mesi la presidenza di turno dell'Unione europea (Ue) e la Svizzera rappresenta gli interessi degli Stati Uniti in Iran in assenza di relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

