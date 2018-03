Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 febbraio 2018 16.50 16 febbraio 2018 - 16:50

Un secondo cittadino britannico nel giro di una settimana è stato accusato dalla giustizia inglese di terrorismo per aver combattuto in Siria come volontario fra le milizie curde dell'Ypg contro l'Isis.

Si tratta di Aidan James, 27enne del Merseyside, arrestato nei giorni scorsi all'aeroporto di Liverpool di ritorno dal Medio Oriente. La sua vicenda è molto simile a quella di Jim Matthews, 43enne di Londra, che era andato in Siria e lì aveva preso parte al conflitto contro lo Stato islamico.

La scorsa settimana anche lui è stato formalmente incriminato per terrorismo. Come ricorda la Bbc, le leggi britanniche proibiscono il ricorso alla violenza per una causa politica o ideologica e questo può essere anche applicato a chi ha combattuto contro l'Isis.

Neuer Inhalt Horizontal Line