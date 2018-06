Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

L'Italia non fa paura a Mnuchin.

L'Italia non lo preoccupa minimamente, ma è "importante" che resti nell'area euro, che sia "parte dell'Europa". Steven Mnuchin, il segretario al Tesoro americano, assicura che gli Stati Uniti lavoreranno con il nuovo governo, al quale "va data un'opportunità".

Seduto al bar dell'hotel Fairmont, ordinando un bourbon doppio al termine della cena del G7 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali, Mnuchin appare rilassato pur essendo sotto il fuoco di fila delle critiche degli alleati per i dazi imposti dall'amministrazione Trump a Unione Europea, Canada e Messico.

A una domanda sui dazi non risponde, scuote la testa. Ma sull'Italia parla: a chi gli chiede se è preoccupato per la situazione italiana risponde con un secco "assolutamente no". Neanche le reazioni dei mercati dei giorni scorsi sembrano turbarlo: "il mercato ha avuto dei problemi. Il governo sa e capisce le questioni che deve affrontare", dice.

