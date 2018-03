Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

17 settembre 2014 16.41 17 settembre 2014 - 16:41

Sono sempre di più i miliardari nel mondo, specialmente in Europa, Svizzera compresa. Su di una popolazione che ormai supera i 7 miliardi, sono 2.325 (+7%) e hanno nelle loro mani il 4% della ricchezza globale. I loro patrimoni complessivi ammontano a 7.300 miliardi di dollari. Quest'anno sono entrati a far parte del clan dei Paperoni 155 nuovi membri. In Svizzera erano 61 nel 2013, oggi sono 86. Tanti ne ha censiti la società di ricerca Wealth-X, in collaborazione con UBS.

L'Europa, malgrado una crescita di fatto inesistente nella zona euro, conta il maggior numero di ricconi (775), con una somma accumulata di 2.370 miliardi di dollari (2.214 miliardi di franchi). Ha rubato la prima posizione all'America del Nord. Tuttavia gli USA restano il paese con più miliardari, ossia 571. L'Asia non rimane indietro, con una crescita del 30% netta della ricchezza globale, grazie soprattutto alla Cina, che possiede 190 ultraricchi. Seguono Regno Unito (130) a Germania (123).

Per quanto concerne la Svizzera, il numero dei miliardari in un anno è aumentato (da 61 a 86), così come l'ammontare della ricchezza, passata da 128 a 200 miliardi di dollari. La Confederazione guadagna tre posizioni in classifica, occupando il settimo rango mondiale.

In crescita anche i Paperoni in America Latina e Caraibi, senza dimenticare il Medio Oriente, dove vi è stato un leggero calo dei ricchi (-1,9%), ma una crescita del patrimonio globale (+16,7%). Stessa tendenza in Africa.

Il profilo tipo del miliardario moderno è: maschio (sono l'88% della graduatoria, pari a 2.039, contro 286 donne), 63enne, con un patrimonio che si aggira intorno ai 3,1 miliardi di dollari.

Più della metà del club dei ricconi (54%) si è "fatto da solo", mentre il restante gruppo ha ereditato la sua fortuna almeno in parte, se non del tutto.

