Questo contenuto è stato pubblicato il 11 luglio 2018 19.05 11 luglio 2018 - 19:05

Il Cremlino risponde duramente alle parole del senatore americano John Neely Kennedy, che ha paragonato il governo russo alla mafia.

"La classe dirigente politica americana - ha controbattuto ieri il portavoce di Putin, Dmitri Peskov - è a) piena di stereotipi, b) sotto una grande pressione russofoba".

Kennedy è stato recentemente a Mosca come membro di una delegazione del Congresso americano. Davanti alla stampa ha poi definito il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov "un prepotente" e ha dichiarato che "non c'è filosofia politica in Russia. Come dire - ha concluso - qual è la filosofia politica della mafia?". Lo riporta il Moscow Times.

