Questo contenuto è stato pubblicato il 12 luglio 2018 17.42 12 luglio 2018 - 17:42

Sensile Medical, società di Olten (SO) attiva nelle tecnologie mediche, passa in mani tedesche: l'impresa fondata nel 2004 viene rilevata da Gerresheimer, costruttore di imballaggi con sede a Düsseldorf.

Al contempo quest'ultimo chiude il suo sito di Küssnacht (SZ) e 110 collaboratori perderanno il posto.

Il prezzo di acquisto di Sensile Medical deriverà dal raggiungimento di determinati obiettivi, ma non potrà superare i 350 milioni di euro (408 milioni di franchi), compreso un pagamento iniziale di 175 milioni di euro, indica Gerresheimer in un comunicato diffuso ieri sera. Sensile Medical è attiva in particolare nel settore delle micro-pompe e della somministrazione di farmaci. La società dà lavoro a circa 120 persone.

Il gruppo tedesco fa pure sapere che cesserà l'attività nel suo stabilimento di Küssnacht a causa della perdita di un cliente nel settore delle inalazioni, che rende non più redditizia la fabbrica. La produzione sarà trasferita in altri siti europei. I primi venti dipendenti dovranno lasciare l'azienda già a fine agosto, gli altri 90 entro la fine dell'anno prossimo, ha precisato un portavoce confermando un'informazione della "Luzerner Zeitung".

