Vojislav Seselj in una foto d'archivio.

Il leader ultranazionalista serbo Vojislav Seselj ha annunciato una manifestazione di protesta a Belgrado contro la Nato per il 24 marzo, 20/mo anniversario dell'inizio dei bombardamenti dell'Alleanza contro la Serbia durante la guerra del Kosovo.

Il corteo, ha precisato Seselj - alla guida del Partito radicale serbo (Srs) -, raggiungerà il palazzo della presidenza, dove lui stesso terrà un comizio.

Domenica scorsa una manifestazione dell'opposizione davanti al palazzo presidenziale era sfociata in scontri con la polizia. Cerimonie ufficiali per i 20 anni dai raid della Nato sono in programma il 24 marzo a Nis (sud), con la presenza del presidente serbo Aleksandar Vucic.

Seselj ha ribadito le dure critiche e accuse rivolte ieri ai giudici dell'Aja per la condanna definitiva all'ergastolo inflitta all'ex leader serbo-bosniaco Radovan Karadzic. "Abbiamo più volte dimostrato che a Srebrenica non ci fu alcun genocidio", ha detto.

