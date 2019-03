Per il 16/mo sabato consecutivo, e a una settimana dai gravi incidenti alla sede della televisione pubblica Rts, anche oggi migliaia di persone hanno manifestato nel centro di Belgrado contestando il governo e i metodi autoritari del presidente serbo Aleksandar Vucic.

Dopo aver osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dei bombardamenti Nato di 20 anni fa, ai dimostranti hanno parlato un attore, Branislav Lecic, e un generale in pensione, Sreto Malinovic, che hanno ribadito le richieste di dimissioni dell'intera dirigenza serba - presidente, governo, parlamento e vertici della tv pubblica. Se ciò non avverrà entro il 13 aprile, in quel giorno a Belgrado - hanno assicurato - manifesterà "l'intera Serbia".

I manifestanti in corteo hanno poi raggiunto la sede della Rts, dove hanno organizzato all'aperto il "Telegiornale della Serbia libera". L'edificio era presidiato da una massiccia presenza di polizia. Ai dimostranti hanno parlato alcuni degli studenti e giovani arrestati e poi rilasciati negli scontri di una settimana fa durante l'irruzione nella sede della televisione.

Finora la situazione si è mantenuta tranquilla e non si sono registrati incidenti. Nei giorni scorsi i leader dell'opposizione avevano annunciato azioni eclatanti, come il blocco di strade e autostrade, che tuttavia non sono state finora attuate. Manifestazioni contro il presidente Vucic si sono svolte in serata anche in altre città della Serbia.

