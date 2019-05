Alcune migliaia di persone sono nuovamente scese in piazza in serata nel centro di Belgrado per protestare contro la politica ritenuta 'autoritaria' del presidente serbo Aleksandar Vucic, accusato di esercitare uno stretto controllo sui media.

Dopo un comizio nel quale hanno parlato alcuni dei leader dell'opposizione, i manifestanti si sono diretti in corteo verso un parco antistante la sede della presidenza dove, cantando 'Bella Ciao', hanno annunciato la creazione simbolica di una cosidetta 'zona libera', con una tenda nella quale ogni giorno verranno organizzati incontri con i cittadini, dibattiti, conferenze stampa, eventi culturali e un 'telegiornale libero' alternativo ai notiziari governativi.

Alla manifestazione, la 22/ma dall'inizio del movimento di protesta in dicembre, hanno partecipato tutti principali leader di 'Alleanza per la Serbia' (SzS), il cartello che raggruppa partiti e formazioni di opposizione, dall'estrema destra all'estrema sinistra.

I manifestanti hanno espresso solidarietà a Maja Pavlovic, giornalista e proprietaria dell'emittente privata K9 di Novi Sad, critica del governo, da una ventina di giorni in sciopero della fame.

Neuer Inhalt Horizontal Line