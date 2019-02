Nuova giornata di proteste in Serbia contro il governo Vucic.

Per il 12esimo sabato consecutivo, migliaia di persone hanno manifestato in serata a Belgrado per protestare contro quelli che vengono definiti la 'dittatura' e i metodi 'autoritari' del presidente serbo Aleksandar Vucic.

Per la prima volta il corteo di dimostranti è passato attraverso una galleria nel centro della città, a significare il 'tunnel di menzogne' che caratterizza il governo attuale e il presidente Vucic, accusato di soffocare sempre più la democrazia e di limitare la libertà dei media.

Gli organizzatori hanno chiesto fra l'altro le dimissioni del ministro della sanità, Zlatibor Loncar, ritenuto responsabile della precaria situazione in cui versa l'intero settore della sanità pubblica.

I manifestanti hanno potuto firmare il cosiddetto 'Accordo con il popolo', la piattaforma programmatica messa a punto dalla 'Alleanza per la Serbia', il cartello che raggruppa vari partiti e formazioni di opposizione, molti dei quali su posizioni diametralmente opposte, dall'estrema destra all'estrema sinistra.

