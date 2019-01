Migliaia di persone, per l'ottavo sabato consecutivo, hanno manifestato in serata nel centro di Belgrado per chiedere le dimissioni del presidente Aleksandar Vucic.

Egli è accusato di governare con metodi autoritari, e di voler instaurare in Serbia una autentica 'dittatura', tenendo in particolare sotto controllo l'intero settore dei media e dell'informazione.

Nonostante la neve e il freddo, i manifestanti hanno percorso in corteo un lungo tragitto, scandendo slogan ostili al governo e al presidente.

Come di consueto, il corteo si è fermato sotto la sede della tv pubblica Rts, per chiedere a gran voce le dimissioni del direttore generale Dragan Bujosevic, accusato di dare poco spazio alle manifestazioni di protesta e alle altre iniziative dell'opposizione. Il corteo ha poi raggiunto la sede del governo, dove la manifestazione si è conclusa pacificamente.

Le proteste in Serbia - dove manifestazioni si sono svolte tra ieri e oggi in numerose altre città - si tengono sotto il motto 'Uno di 5 milioni', con riferimento a quanto detto nelle scorse settimane da Vucic: 'non cederò alle richieste della piazza neanche se a manifestare fossero in 5 milioni'.

