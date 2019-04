La manifestazione dell'opposizione svoltasi oggi a Belgrado si è conclusa senza incidenti intorno alle 20 davanti al parlamento, dove il raduno di migliaia di persone aveva preso il via cinque ore prima.

I dimostranti hanno percorso in corteo le vie del centro, passando davanti alla sede del governo e facendo poi ritorno al parlamento.

A chiusura del meeting è stato dato al governo un periodo di sei giorni per accogliere le richieste presentate nel corso della manifestazione, in caso contrario sabato prossimo gli oppositori torneranno a manifestare. È stata chiesta la creazione di una commissione mista governo-opposizione che si occupi di tre tematiche principali": definire le condizioni per elezioni libere, corrette e democratiche; eleggere i nuovi componenti dell'organismo che regola l'attivita' dei media elettronici (Rem) e designare un nuovo management tecnico e giornalistico della tv pubblica Rts e di quella regionale della Voivodina (Rtv).

