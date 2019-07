L'aereo è rimasto bloccato per ore.

La polizia serba ha identificato e arrestato l'autore della telefonata anonima con la quale stamane si annunciava la presenza di una bomba a bordo di un aereo della Lufthansa in partenza dall'aeroporto di Belgrado alla volta di Francoforte.

Notizia tuttavia rivelatasi falsa dopo gli accurati controlli condotti sul velivolo tedesco da artificieri e specialisti. A quanto riferiscono i media, si tratta di un uomo di 65 anni, identificato come Zoran N., che secondo gli inquirenti ha effettuato la telefonata non dal suo appartamento. Non sono stati precisati né la nazionalità dell'uomo né il luogo del suo arresto.

Dopo il falso allarme bomba, era stata disposta l'immediata evacuazione dall'aereo dei 130 passeggeri e dei cinque membri dell'equipaggio. Il velivolo, con il ritorno dei passeggeri a bordo, è poi partito regolarmente per Francoforte nel pomeriggio, con molte ore di ritardo.

