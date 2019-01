Migliaia di persone hanno manifestato ieri in serata in varie città della Serbia per protestare contro la 'dittatura' del presidente Aleksandar Vucic e denunciare i suoi metodi di governo ritenuti 'autoritari' e poco rispettosi della libertà di stampa.

I raduni di protesta più numerosi si sono registrati a Novi Sad, Nis, Cacak, Krusevac, Vranje, Sabac, Uzice, Zajecar. Nonostante la neve e il freddo, i dimostranti hanno inscenato comizi e cortei scandendo slogan ostili al governo e al presidente, del quale hanno chiesto a gran voce le dimissioni.

Tanti i cartelli e striscioni a favore di elezioni veramente libere e corrette, di media liberi e indipendenti e non sotto controllo governativo, di maggiori opportunità di lavoro per non essere costretti a emigrare all'estero. Non si sono registrati incidenti, con i cortei che si sono conclusi pacificamente.

Anche le manifestazioni di questa sera - come quelle del sabato che si tengono a Belgrado - si sono svolte all'insegna del motto 'Uno di 5 milioni', lo slogan che si rifà a quanto detto nelle scorse settimane dal presidente Vucic, che ha assicurato che non intende cedere alle richieste della piazza anche se a manifestare fossero in 5 milioni.

