Questo contenuto è stato pubblicato il 11 marzo 2018 15.15 11 marzo 2018 - 15:15

In Serbia il presidente del Partito democratico (Ds), Dragan Sutanovac, ha annunciato oggi le sue dimissioni dopo il disastroso risultato ottenuto dal partito nelle amministrative di Belgrado del 4 marzo scorso.

Intervenendo a una riunione del direttivo, Sutanovac ha detto tuttavia di voler restare nel partito nel quale milita da 21 anni, per continuare a lottare per i valori democratici. "La lista era molto valida ma non siamo riusciti a trasmettere i nostri messaggi e le nostre proposte" agli elettori - ha detto Sutanovac.

Il Partito democratico - che pochi anni fa era forza di maggioranza nel Paese con percentuali superiori al 30% - ha accusato una progressiva emorragia di consensi e nelle municipali di domenica scorsa a Belgrado è rimasta abbondantemente sotto lo sbarramento del 5%. Il voto amministrativo è stato vinto con largo margine dal Partito del progresso serbo (Sns, conservatore) guidato dal presidente Aleksandar Vucic, al quale è andato il 44,99% dei voti.

Stando a un ultimo sondaggio diffuso pochi giorni fa, in eventuali elezioni parlamentari anticipate all'Sns andrebbe il 54%, e solo un altro partito, quello socialista (Sps) del ministro degli esteri Ivica Dacic, supererebbe lo sbarramento del 5%, ottenendo il 9,8%. Tutte le altre forze politiche resterebbero al di sotto della soglia minima per entrare in parlamento.

