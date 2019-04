Atmosfera tesa a Belgrado, dove nel pomeriggio è in programma una nuova grande manifestazione dell'opposizione contro il governo e il presidente Aleksandar Vucic, accusato di "autoritarismo" e di stretto controllo sui media.

Il raduno è previsto alle 15 davanti al parlamento, ma gli organizzatori non hanno fornito precisazioni sulla durata e sulle modalità della protesta, non si sa se ci sarà un corteo come solitamente avvenuto nelle manifestazioni antigovernative del fine settimana, che a Belgrado e in altre città della Serbia vanno avanti da quattro mesi.

Il presidente Vucic, la premier Ana Brnabic e le autorità cittadine della capitale hanno lanciato un nuovo appello affinché la protesta dell'opposizione, legittima e autorizzata, non sfoci in azioni di violenza e intolleranza. La popolazione è stata invitata a non rispondere a possibili provocazioni da parte dei manifestanti.

Vucic e le altre autorità di governo accusano di metodi fascisti e antidemocratici i tre leader del movimento di protesta - Bosko Obradovic, Dragan Djilas e Vuk Jeremic - protagonisti in particolare dell'irruzione il mese scorso nella sede della tv pubblica Rts a Belgrado, sfociata in incidenti con la polizia.

