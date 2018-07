Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

07 luglio 2018 - 16:00

Una nuova ondata di maltempo con piogge torrenziali, grandine e forti venti ha colpito nelle ultime ore vaste regioni della Serbia, in particolare al nord e all'ovest del Paese, dove allagamenti e fiumi in piena stanno creando problemi alla viabilità.

Lo stato di emergenza è stato decretato in diverse località come Arandjelovac, Ivanjica, Ljig. A causa dello straripamento di numerosi corsi d'acqua vaste zone del Paese sono allagate e in alcuni casi è stato necessario evacuare gli abitanti di villaggi isolati. Tante le interruzioni stradali, con inevitabili disagi alla circolazione.

Le piogge e i venti hanno causato anche un repentino abbassamento delle temperature che negli ultimi giorni avevano superato i trenta gradi.

