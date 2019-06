È probabilmente il serial killer più "prolifico" della storia americana: Samuel Little, 79 anni, detenuto in un carcere di massima sicurezza di Los Angeles, da anni rivendica di avere alle spalle oltre 90 omicidi compiuti tra il 1970 e il 2005 in 19 stati Usa.

Dall'Arizona alla California, dalla Florida al Texas. Mai nessuno come lui. Gli investigatori per ora sono riusciti a legarlo all'assassinio di 60 donne: gli ultimi 5 casi accertati questa settimana in Ohio, per i quali lui si è già dichiarato colpevole.

Le vittime di Little hanno tutte lo stesso identikit: donne disadattate, vulnerabili, la cui vita era per strada, come la madre che lui stesso, originario della Georgia, ricorda col soprannome di 'lady of the night'. Il killer, una vita di espedienti, ai margini, andava a caccia di senza tetto, prostitute, tossicodipendenti e le finiva quasi sempre strangolandole, complice il buio della notte. Tra le carte processuali si legge anche che sceglieva le donne da "sacrificare" dal tipo di collo. A volte prima di soffocarle le rapiva e le portava in luoghi isolati.

Neuer Inhalt Horizontal Line