Questo contenuto è stato pubblicato il 28 febbraio 2018 13.53 28 febbraio 2018 - 13:53

A Berna si stanno ora elaborando misure per ridurre sensibilmente il numero delle ammissioni al servizio civile

È continuata anche nel 2017 la crescita del servizio civile. Alla fine dell'anno, i civilisti erano 47'981 (contro i 44'095 nel 2016), mentre le ammissioni sono salite da 6169 a 6785, fa sapere oggi in una nota lo stesso Servizio civile.

Inoltre, i civilisti hanno prestato più giorni di servizio: 1,8 milioni contro 1,7 milioni nel 2016. A novembre dello scorso anno, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di elaborare misure per ridurre sensibilmente il numero delle ammissioni al servizio civile, ricorda il comunicato.

Il DEFR preparerà un avamprogetto di revisione della legge in materia entro quest'autunno: il testo verrà poi posto in consultazione. L'attività del servizio civile - prosegue la nota - è ben affermata, come dimostrano i 5136 istituti d'impiego (+56 rispetto all'anno precedente) all'interno di tutti gli ambiti di attività. Essi offrono 16'777 posti (+316).

Presso gli istituti sono state svolte 1301 ispezioni (-126): la percentuale di quelle effettuate a sorpresa è cresciuta all'89% (71% nel 2016).

