La proposta governativa di revisione del servizio civile proprio non va giù all'associazione del ramo.

La revisione della Legge sul servizio civile (LSC) proposta dal Consiglio federale è ostile ai giovani e all'intero Paese: ne è convinta l'Associazione svizzera per il servizio civile Civiva, che minaccia il referendum se il progetto non verrà migliorato.

La nuova normativa va contro l'economia, contro i civilisti e in ultima analisi contro tutta la società elvetica: mette in pericolo l'uguaglianza di fronte all'obbligo di servire e deve perciò essere respinta con decisione, hanno affermato oggi in una conferenza stampa a Berna i responsabili di Civiva, del Consiglio svizzero delle attività della gioventù (CSAG) e di Männer.ch, l'associazione federativa delle organizzazioni a tutela di uomini e padri.

Attualmente il servizio civile è già discriminato, in particolare a causa della sua durata superiore di una volta e mezza a quella del militare, mentre in realtà ha un impatto benefico su diversi ambiti, dal sociale alla natura, sostiene il comitato di oppositori. Questo va contro le indicazioni delle Nazioni Unite: la Commissione dei diritti umani dell'Onu raccomanda che la durata dei due servizi sia uguale.

