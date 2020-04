Secondo gli ultimi calcoli, la sessione straordinaria delle Camere federali, prevista dal 4 maggio negli spazi di Bernexpo, costerà 3,125 milioni di franchi. È garantita una distanza sociale di almeno due metri e le mascherine igieniche potranno venire indossate.

Le spese, ha comunicato in serata la Delegazione amministrativa (DA), comprendono l'affitto, le infrastrutture, la sicurezza, i servizi medici e il personale.

L'epidemia di Covid-19 costringerà i parlamentari ad abbandonare le sale di Palazzo federale per svolgere questa settimana non prevista - dedicata proprio al virus - su una superficie più grande, in modo da rispettare le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Non è escluso che anche la sessione ordinaria di giugno si svolga a Bernexpo.

Una decina di giorni fa era stato comunicato che l'onere sarebbe ammontato a 1,5 milioni. Da parte sua, il Consiglio federale ha chiesto un tetto massimo di 4,1 milioni. A pesare sul budget, nell'ordine di 2,1 milioni, è soprattutto l'affitto di Bernexpo e delle sale riunioni, usate per la preparazione alla sessione, all'hotel Bellevue.

Attualmente è in corso uno sforzo logistico per rendere adeguato ai lavori parlamentari il sito, per esempio con impianti per la diretta video e il voto elettronico, oltre che con l'adeguato mobilio. Il locale dedicato al Consiglio nazionale si estende su 5200 metri quadrati, quello degli Stati su 800.

