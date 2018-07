Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

9 luglio 2018

Tutte le persone non possono lasciare la Turchia per motivi politici.

Sette persone con il doppio passaporto elvetico e turco e diversi turchi residenti in Svizzera sono attualmente trattenuti in Turchia per motivi politici.

A tutti le autorità hanno vietato di lasciare il Paese e alcuni sono addirittura agli arresti in quanto presunti sostenitori del predicatore Fethullah Gülen o perché legati a organizzazioni fuorilegge, curde in particolare. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato a Keystone-ATS l'informazione data in anteprima al "Tages-Anzeiger" e altri giornali del gruppo Tamedia, che ne riferiscono oggi. Non ha però voluto fornire ragguagli più precisi sui singoli casi, facendo valere la protezione dei dati e della personalità.

I giornali citati scrivono in particolare di una donna curda residente nella regione di Basilea, arrestata nel settembre 2017 all'aeroporto Atatürk di Istanbul quando era al quinto mese di gravidanza. Nel frattempo è divenuta madre di una bambina ed è a piede libero, ma non può tornare in Svizzera.

