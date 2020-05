Il settore svizzero dell'informatica e delle telecomunicazioni (ICT) torna a guardare con un certo ottimismo al futuro.

L'indice calcolato dall'associazione del ramo Swico sulla base delle aspettative delle aziende riguardo all'andamento degli affari per i successivi tre mesi, determinate nell'ambito di un sondaggio, si è attestato in maggio a 76,2 punti, con una crescita di 10,0 punti rispetto all'ultimo rilevamento.

L'indicatore - che normalmente viene misurato a scadenza trimestrale, ma che oggi viene rilevato mensilmente per tenere conto del particolare momento legato al coronavirus - è tornato a salire, ma non abbastanza per superare la soglia di crescita di 100 punti, rileva la Swico in un comunicato odierno.

A livello di singoli segmenti del ramo, spiccano le progressioni dei comparti software (+18,6 a 78,4 punti), servizi IT (+8,3 a 83,4 punti) e consulenza (+8,7 a 77,1 punti). Rimane pessimista il ramo dell'elettronica di consumo (+0,6 a 44,7 punti).

"Anche se siamo ancora certamente lontani da un allentamento della situazione di crisi, l'aumento degli indici dei singoli sottosettori è comunque un segnale importante e positivo", afferma la direttrice di Swico Judith Bellaiche, citata nella nota. "Questo deve ora trasformarsi in una tendenza duratura: con forza, creatività e innovazione occorre rientrare il più rapidamente possibile nella zona di crescita".

Secondo Bellaiche è ancora troppo presto per avanzare previsioni concrete sul futuro. "Ma la determinazione dell'industria ICT svizzera nel superare la crisi con tutti i mezzi mi rende ottimista", conclude.

