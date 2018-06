Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 giugno 2018 10.45 18 giugno 2018 - 10:45

Nel 2017 le abitazioni di vacanza (nella foto Crans-Montana, in Vallese) hanno registrato 7,3 milioni di pernottamenti, in crescita del 7,5% rispetto all'anno precedente.

Nel 2017 i campeggi svizzeri hanno registrato 3,2 milioni di pernottamenti, segnando una progressione del 13,9% rispetto all'anno precedente, di cui 749'000 in Ticino che viene superato solo dalla regione del Lemano (838'000).

Per quanto riguarda l'insieme del settore paralberghiero, nel periodo di riferimento vi sono stati 15,9 milioni di pernottamenti, pari a un aumento del 6,9% rispetto al 2016. Lo indica in una nota odierna l'Ufficio federale di statistica (UST), secondo cui inoltre nel 2017 le abitazioni di vacanza hanno registrato 7,3 milioni di pernottamenti - ciò che corrisponde al 46,1% del totale - in aumento del 7,5% rispetto all'anno precedente.

Complessivamente nel ramo paralberghiero, oltre due terzi degli ospiti (68,3%) sono svizzeri, in crescita del 7%. La clientela estera ha invece raggiunto i cinque milioni di pernottamenti (+6,6%), di cui 4,2 milioni (+8,4%) provenienti da paesi europei.

