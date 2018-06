Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

2 giugno 2018 8.55

La Corea del Sud vede con favore il ritorno in calendario del summit Usa-Corea del Nord. "E' come se la strada si sia ampliata e allargata", ha rilevato in una breve nota Kim Eui-kyeom, portavoce della Presidenza di Seul.

La dichiarazione giunge a poche ore dall'annuncio del presidente americano Donald Trump sulla conferma dell'incontro del 12 giugno dopo aver ricevuto alla Casa Bianca Kim Yong-chol, fedelissimo del leader nordcoreano Kim Jong-un. "Guarderemo con entusiasmo, ma con calma allo storico meeting di Singapore" tra Trump e Kim, ha aggiunto.

