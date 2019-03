Il Sindacato del personale dei trasporti (SEV) lancia un allarme sulla salute dei conducenti dei mezzi pubblici: la metà di loro afferma di soffrire di stress e si è constatato un aumento significativo dei disturbi del sonno, dell'appetito e dell'apparato digestivo.

È quanto risulta da un'analisi comparativa tra i risultati raccolti nel 2010 e nel 2018.

In base all'ultimo sondaggio, a cui hanno risposto circa 500 conducenti, un autista su due dichiara di soffrire di stress mentre la media di lamentele in tal senso in Svizzera è di un dipendente su quattro. Altra osservazione inquietante: un terzo dei sondati

ritiene di aver lavorato senza essere in pieno possesso delle proprie facoltà.

Risultano particolarmente frequenti sintomi quali ansietà, irritabilità e stanchezza, le cui cause sono attribuite all'aggressività di automobilisti, ciclisti e passeggeri turbolenti.

La situazione è peggiorata negli ultimi anni. Nel 2010 solo il 12% dei conducenti di mezzi pubblici tra i 56 e i 65 anni affermava di avere problemi di sonno, mentre ora sono il doppio.

Contemporaneamente è aumentato anche il numero di incidenti che hanno visto coinvolti bus: secondo i dati della Confederazione nel 2011 erano 416 e nel 2017 ben 737, con un incremento dell'80%. Due casi su tre erano da imputare agli altri utenti della strada, quali automobilisti, ciclisti e pedoni.

Christian Fankhauser, segretario sindacale SEV titolare del settore bus, ammette che l'indagine, cui hanno partecipato 497 dei 2500 autisti interpellati in Svizzera, non ha la pretesa di fornire né dati "scientifici" sulle condizioni di vita e di lavoro, né dati "medici" su questi argomenti; vuole piuttosto informare sulla natura e la frequenza della percezione individuale.

In questo quadro - sottolinea Fankhauser - si può rilevare che "la gestione dell'assenteismo portata avanti dalle aziende è considerata come una forma di pressione", se un terzo del personale ha detto di aver lavorato senza essere nel pieno delle proprie capacità e si è recato al lavoro quando era malato. Ciò - aggiunge - deve interpellare le aziende anche in merito alla sicurezza dell'utenza.

Altri dati significativi sono la scarsa presenza delle donne in questo mestiere e la popolazione dei conducenti che invecchia. Ciò - nota Fankhauser - si spiega verosimilmente con le condizioni di lavoro (giornate lunghe, pochi tempi parziali veri) che rendono difficile la compatibilità tra vita professionale e di famiglia nonché con la scarsa attrattiva del mestiere (lavoro 7 giorni su 7, 22 ore su 24, giorni festivi, giornate lunghe e faticose).

Date queste constatazioni, il SEV continuerà ad intervenire presso le società di trasporto per migliorare gli orari di lavoro e ridurre sostanzialmente lo stress. Secondo il sindacato bisogna soprattutto evitare turni giornalieri di oltre 10 ore, giudicati faticosi dai dipendenti. Inoltre "le aziende devono anche implementare politiche di gestione dell'assenteismo che non spingano al presenzialismo".

