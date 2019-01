Sfida in tv sul muro, per Trump è emergenza nazionale

Gli Stati Uniti sono nel pieno di una "crisi di sicurezza nazionale", con criminali, trafficanti di droga e terroristi che premono sul confine sud del Paese.

Non ha usato mezze parole il presidente americano Donald Trump che, con una mossa clamorosa e con pochi precedenti, ha fatto interrompere la normale programmazione sui principali canali televisivi e dallo Studio Ovale si è rivolto in diretta alla nazione. L'ultima volta era accaduto nel maggio del 2011, quando Barack Obama annunciò la morte di Osama bin Laden.

Il tycoon, nel corso di un intervento di circa otto minuti, ha tentato di spiegare con fermezza agli americani come sulla costruzione del muro col Messico non si possa transigere. Lui non cederà, anche a costo di andare avanti con uno shutdown che per il diciottesimo giorno di fila paralizza gran parte dell'attività del governo federale e comincia ad avere serie ripercussioni su quasi un milione di dipendenti pubblici rimasti a casa e senza paga.

Senza contare l'allarme lanciato da più parti per l'impatto di uno stallo prolungato sull'economia reale, vale a dire aziende private e famiglie. Per il tycoon la colpa è tutta delle opposizioni, che non vogliono un accordo e non cedono sulla richiesta di 5,7 miliardi di dollari da stanziare nella manovra per rafforzare la sicurezza alla frontiera messicana.

La risposta dei leader del partito democratico in Congresso non si è fatta attendere: "Dal presidente solo falsità e menzogne. Di muro non se ne parla e di risorse per la sicurezza al confine si può cominciare a discutere solo dopo la fine dello shutdown", hanno affermato la speaker della Camera Nancy Pelosi e il leader della minoranza in Senato Chuck Schumer.

