Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 giugno 2018 12.03 09 giugno 2018 - 12:03

Un'automobilista 83enne che circolava oggi contromano ha provocato un grave incidente sull'autostrada A1 nei pressi di Niederwil (SG). La sua vettura si è scontrata frontalmente con quella guidata da una 27enne: entrambe le donne sono state ricoverate all'ospedale.

I fatti sono avvenuti stamane alle 8.15, quando l'anziana donna si è immessa nella corsia sbagliata dell'A1 in maniera finora non ancora accertata, ha indicato la polizia sangallese. In seguito allo scontro l'83enne è rimasta intrappolata nelle lamiere della vettura: per estrarla è stato necessario l'intervento dei pompieri.

Neuer Inhalt Horizontal Line