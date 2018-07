Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 luglio 2018 21.14 15 luglio 2018 - 21:14

L'autostrada A1 questa sera è rimasta chiusa al traffico nella zona di Wil (SG) a causa di un violento temporale. Dalle 18.45 alle 19.15 la circolazione è rimasta interrotta in entrambe le direzioni e successivamente è stata riaperta solo la corsia verso San Gallo.

Al momento, indica in una nota odierna la polizia cantonale sangallese, l'A1 in direzione di Zurigo rimane chiusa e il traffico viene deviato fino alle 22.00. Per il momento non sono stati segnalati danni a persone.

Il temporale ha inoltre provocato alcuni smottamenti che hanno invaso le corsie dell'autostrada. I vigili del fuoco sono al lavoro per ripristinare il manto stradale.

Neuer Inhalt Horizontal Line