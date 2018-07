Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 luglio 2018 11.50 08 luglio 2018 - 11:50

Tragedia sfiorata stamani a Algetshausen, nel canton San Gallo: intorno alle 06.00 un automobilista 32enne che stava percorrendo una strada parallela alla tratta ferroviaria Zurigo-San Gallo ha perso il controllo della vettura ed ha finito la sua corsa sui binari.

La linea è stata immediatamente bloccata e all'ultimo momento è stato quindi possibile fermare un treno che si stava avvicinando, riferisce la polizia cantonale in un comunicato. Il conducente, risultato non in condizioni di guidare, è rimasto illeso: nei suoi confronti è stato ordinato un test del sangue e delle urine.

L'incidente ha avuto anche importanti ripercussioni sul traffico ferroviario: la tratta è rimasta inagibile per due ore. I passeggeri hanno dovuto ricorrere a bus sostitutivi.

