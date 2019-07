Una automobilista 25enne è morta ieri in seguito ad una collisione frontale verificatasi sull'A3 lungo il Walensee nel canton San Gallo.

Il suo veicolo si è scontrato in un tratto interessato da un cantiere con un'altra automobile occupata da due 81enni, entrambi rimasti feriti.

L'incidente si è verificato poco prima delle 20.00 sulla corsia in direzione sud, informa un comunicato della polizia cantonale sangallese diffuso nella notte. Per motivi non ancora noti, nonostante il semaforo la donna stava viaggiando sulla corsia per lei chiusa e prevista per il traffico in senso contrario.

Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia cantonale, il Ministero pubblico, i vigili del fuoco, due ambulanze, due medici e due elicotteri. L'autostrada è rimasta chiusa per diverse ore tra Murg e Walenstadt.

